Viktor Gyökeres teve mais uma exibição de gala em Alvalade e os adeptos do Sporting reconheceram isso mesmo.

Substituído aos 64 minutos, depois de ter apontado um hat trick diante do Feirense, o avançado sueco caminhou para o banco enquanto dos adeptos leoninos entoavam o seu nome. Gyökeres, com um largo sorriso no rosto, entrou na onda de festa e até abanou o casaco ao ritmo dos cânticos.

Ora veja: