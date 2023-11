Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview à Sport Tv, após a vitória na receção ao Farense (4-2), para a Taça da Liga:

«[Muitas mudanças na equipa] É importante para o grupo. Foi maturidade e necessidade. Houve jogadores que não recuperaram e os outros deram uma resposta claramente positiva de que estão aptos para jogar. Se olharmos para as várias jornadas, fomos mudando jogadores, eles vão tendo ritmo e estão preparados para serem titulares.

[Inácio no meio-campo] Temos vindo a fazer esse trabalho, como fizemos na pré-época. Nos jogos-treino na Academia ele tem passado por aí para quando se apresentar a primeira imagem ser positiva e ganhar confiança. Acho que ele tem umas características muito boas para ali, também porque pressionamos muito na frente e ele é um central que se consegue adaptar à linha defensiva. Era o jogo perfeito para isto.

[Dá jeito ter este Gyökeres] E o Paulinho, pela forma como trabalhou e pressionou. O Trincão que voltou a ter energia, qualidade e definição. O Gyökeres aproveitou isso com o desenrolar do jogo. Teve as oportunidades, foi muito bem servido pelos colegas. Estou contente com todos, não só com o Gyökeres.

[Possível interesse do Manchester United] Este ano não vou voltar à mesma conversa do ano passado. Não vou fazer qualquer tipo de comentário sobre essas situações.»