Balde de água fria em Old Traford, com o Manchester United a permitir o empate do Milan (1-1) em tempo de compensação, depois de ter chegado à vantagem, no início da segunda parte, com uma assistência de Bruno Fernandes para a estreia a marcar do jovem Amad Diallo. Um jogo debaixo de intensa chuva, com ritmo baixo, poucas oportunidades e um empate que deixa tudo em aberto para o segundo jogo em San Siro.

A primeira parte até foi entretida, com o Manchester United com mais posse de bola, mas com o Milan com maior controlo sobre o jogo. A equipa inglesa, com Greenwood, Bruno Fernandes e James no apoio direto a Martial, procurava progredir no campo de forma sustentada, mas não conseguia profundidade, face à bem organizada defesa italiana, com Dalot a jogar sobre a esquerda.

O Milan, por seu lado, apresentou-se em Old Trafford com um futebol bem mais prático e, com Rafael Leão como principal referência no ataque, chegou, inclusive, a marcar por duas vezes nos primeiros quinze minutos, mas de forma irregular. Primeiro marcou o antigo avançado do Sporting, com um remate cruzado, depois de ter sido lançado em profundidade por Calabria, mas o português estava ligeiramente adiantado. Pouco depois, Késsier também marcou, na sequência de um lançamento lateral, mas o golo acabou por ser anulado pelo VAR, uma vez que o costa-marfinense terá supostamente controlado a bola com a mão antes de rematar.

Sempre com um ritmo baixo, o United continuou a procurar prender o jogo no meio-campo do Milan, mas os italianos, sempre muito confortáveis no jogo, conseguiam defender longe da baliza de Donnarumma e procuravam novas oportunidades para chegar rápido à baliza de Henderson [De Gea voltou a ficar de fora, devido a problemas pessoais]. No entanto, foi a equipa de Solskjaer que esteve muito perto de marcar no final do primeiro tempo, num lance de bola parada. Canto de Alex Telles da direita, desvio de cabeça de Bruno Fernandes junto ao primeiro poste e Maguire, com a baliza aberta, acabou por acertar no poste.

Solskjaer aposta em Amad Diallo e o jovem correspondeu

Solskjaer, com Rashford e Cavani indisponíveis para este jogo, tinha uma carta reservada no banco e decidiu jogá-la logo no arranque da segunda parte, acabando por ser compensado logo a seguir. Amad Diallo, com apena s19 anos, rendeu Martial e apresentou-se da melhor maneira. Na sequência de um livre rápido do United, Bruno Fernandes picou a bola sobre a defesa italiana, com o jovem avançado a surgir nas costas de Tomori e a bater Donnarumma com um toque subtil de cabeça, naquele que foi o seu primeiro golo pelo United.

Logo a seguir, o Milan voltou a assumir as rédeas do jogo, com mais posse de bola e empurrando o adversário para junto da sua área. Tal como na primeira parte, o United voltou a contar com uma oportunidade soberana para marcar, na sequência de um cruzamento de Greenwood da direita, mas Daniel James, junto ao segundo poste, com a baliza escancarada, atirou ao lado.

Mas era o Milan que estava por cima do jogo e essa tendência acentuou-se depois das alterações promovidas pelos dois treinadores, com desataque para a saída madrugadora de Bruno Fernandes, logo aos 74 minutos. Aumentou a pressão do Milan e aumentou também a intensidade da chuva que foi caindo ao longo de todo o jogo.

Apesar de tudo, parecia que o United ia conseguir conservar a vantagem até ao final do jogo, mas o Milan acabou por chegar ao empate, já em tempo de compensação. Pontapé de canto de Krunic com Simon Kjaer a elevar-se bem na área e a marcar de cabeça.

Balde de água fria em Old Trafford, até porque o jogo acabou logo a seguir, ficando tudo adiado para o segundo jogo, marcado para 18 de março, para San Siro.