Os adeptos do Manchester United acreditam que Bruno Fernandes e Pobga podem formar uma grande dupla no meio-campo da equipa inglesa e ficaram com água na boca após uma combinação entre os dois nos jogos-treino frente ao West Bromwich Albion na sexta-feira.

Num vídeo que anda a circular pelas redes sociais, Pogba levanta a bola para Bruno Fernandes e o português, de primeira, finaliza já na área, errando por pouco o alvo. O WBA venceu o primeiro duelo por 2-1 e o Man. United garantiu o triunfo por 3-1 no segundo.

Bruno Fernandes falhou uma grande penalidade mas marcou outra a favor dos red devils.