Bruno Fernandes esteve a acompanhar o jogo do Sporting com o Paços de Ferreira e partilhou nas redes sociais algumas mensagens de orgulho para os ex-companheiros, nomeadamente a Jovane Cabral, que fez o golaço que deu a vitória aos leões e lho dedicou.

«Sabes que espero muito mais de ti e estou a torcer por ti, miúdo. Mas valeu pelo golo e pela dedicatória», escreveu Bruno Fernandes numa publicação nas Stories do Instagram em que surge Jovane a comemorar o golo, imitando o festejo do agora jogador do Manchester United.

Antes, Bruno Fernandes partilhou um vídeo do golo e escreveu: «Coisa linda, míudo. Eu disse-te.»

«O Bruno Fernandes falou comigo antes do jogo e motivou-me. Ele é um exemplo e este golo é para ele. Ensinou-me muita coisa durante os treinos. O meu obrigado», disse Jovane à Sporting TV no final do encontro.

Bruno Fernandes tinha também deixado uma mensagem num lance de uma defesa de Max, a dizer: «Coisa linda, muralha Luís Maximiano.»