Bruno Fernandes manifestou-se feliz depois do Manchester United ter regressado a Old Trafford para um treino no estádio principal, numa altura em Solskjaer acelera a preparação para o regresso da Premier League, já com a visita ao Tottenham de José Mourinho a menos de duas semanas de distância.

Um post no instagram em que o internacional português aproveitou para voltar a «picar» Matic. O antigo jogador do Sporting e o antigo médio do Benfica já trocaram alguns «galhardetes» em defesa dos antigos emblemas e este sábado voltaram a estar em campos opostos, pelo menos a olhar para camisolas que vestiram no treino.

«Finalmente de volta a Old Traffod», começou por escreveu o médio português, para logo a seguir provocar o sérvio com humor. «Matic, mantém a distância social, por favor», acrescentou em alusão à fotografia que acompanha o comentário.