Bruno Fernandes chegou ao Manchester United no mercado de inverno e adaptou-se como uma luva. Em entrevista ao canal de Instagram do jogador macedónio Mario Djurovski, o jogador português diz que foi o cumprir de um grande sonho e revela a reação que teve quando lhe falaram da transferência.

«Vou dizer a verdade, fiquei com medo. Foi um sonho que se tornou realidade, mas foi um grande sonho», contou Bruno Fernandes.

«Foi a melhor oportunidade que tive para me transferir, para o melhor clube e no melhor momento», disse o antigo jogador do Sporting.

«Para mim, jogar em Inglaterra e no Man. United era o top da carreira. Jogar na Premier League numa das maiores equipas do mundo… Quando recebi a chamada a dizer: 'Bruno, tens a hipótese de ir para o Manchester United'. Liguei à minha mulher, ao meu irmão, irmã, à minha mãe e comecei a chorar», recordou Bruno Fernandes.

«Eu estava a chorar de felicidade. Lutei toda a minha vida por isto, por este clube de topo. A minha família sabia desde o início que eu queria ser futebolista e também sabiam do meu sonho, jogar na Premier League, no Manchester United», revelou ainda.