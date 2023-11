Richard Arnold vai deixar de ser o CEO do Manchester United, anunciou o clube inglês, em comunicado.

O inglês de 52 anos estava nos red devils desde 2007: começou por ser diretor comercial, em 2013 tornou-se diretor administrativo e em fevereiro de 2022 assumiu a posição de CEO.

«Richard Arnold decidiu deixar o cargo de CEO do Manchester United, depois de 16 anos no clube. Patrick Stewart assumirá o cargo de CEO interino, além da sua atual função como conselheiro geral, e Richard ajudará na transição até dezembro. Será aberto um processo para contratar um CEO definitivo», lê-se, na nota.

Refira-se que o dono da INEOS, Sir Jiam Ratcliffe, prepara-se para adquirir uma participação de 25 por cento do Manchester United e assim adquirir um controlo significativo sobre a gestão do futebol do emblema britânico.