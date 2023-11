O Manchester United recebeu e venceu o Luton Town na tarde deste sábado, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Premier League inglesa.

Um golo do antigo central do Benfica, Victor Lindelof, aos 59 minutos, deu a vitória ao United, a quarta nas últimas cinco jornadas, num encontro em que a equipa treinada por Erik ten Hag teve duas saídas com problemas físicos.

Mason Mount saltou do banco aos 40 minutos para render Christian Eriksen – substituído com problemas no joelho esquerdo – e, já na segunda parte, Rasmus Hojlund também saiu de força forçada, aparentemente com problemas musculares na perna direita. Os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares e realizaram todo o jogo.

Na classificação, o United passa a somar 21 pontos, subindo à condição ao 6.º lugar, mas ainda à espera do que o Newcastle, que tem 20 pontos, faça na visita ao Bournemouth esta tarde (17h30).

Quem aproveitou da melhor forma a derrota do Tottenham ao início desta tarde foi o Arsenal, que recebeu e venceu o Burnley, por 3-1. Trossard (45+1m), Saliba (57m) e Zinchenko (74m) fizeram os golos do Arsenal, que pelo meio ainda sofreu o empate, aos 54 minutos, com um golo de Brownhill.

Já perto do fim do jogo, o português Fábio Vieira, que tinha entrado no Arsenal aos 59 minutos, foi expulso com vermelho direto ao minuto 83, após uma falta dura sobre Brownhill.

O Arsenal passa a somar 27 pontos, volta às vitórias depois de ter sofrido a primeira derrota no campeonato na jornada anterior, fica à condição no 2.º lugar isolado, com os mesmos pontos do líder Manchester City, que visita o Chelsea no domingo. Fica também à espera do que o Liverpool, que tem 24 pontos e recebe o Brentford no domingo, possa fazer. A certeza que tem é que ultrapassa o Tottenham, que manteve os 26 pontos.