O Manchester United tem vivido dias difíceis, com derrotas seguidas em casa e muitas críticas dos adeptos e dos analistas. Bruno Fernandes, como capitão de equipa, não tem escapado ao turbilhão de emoções que se faz sentir em Old Trafford. Ouviu mesmo antigos jogadores do clube dizerem que ele não era o capitão de que a equipa precisava.

Ao marcar o golo que valeu a vitória sobre o Fulham, em Londres, este sábado, o internacional português conseguiu aliviar um pouco a pressão sobre a equipa. A publicação que fez nas redes sociais, com uma foto do momento da celebração, causou quase meio milhão de reações.

Entre os comentários, Vitinha, jogador do PSG e colega de seleção de Bruno Fernandes, escreveu que ele «não podia ver nada», em referência ao golo que ele próprio marcou na liga francesa, na sexta-feira à noite.

E o desempregado David de Gea, que está sem clube desde que saiu do Manchester United no final da época, escreveu, com ironia, que Bruno «não era o capitão certo para o clube», acompanhando a frase com um emoji de boca fechada. Ou seja, um golo que calou os críticos, segundo o guarda-redes espanhol.