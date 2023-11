Sempre ele.

O Manchester United pode estar melhor ou pior, e atualmente até está pior, mas há sempre um nome que salta à vista de toda a gente: Bruno Fernandes.

E este sábado, o internacional português voltou a ser decisivo.

Na deslocação ao terreno do Fulham, de Marco Silva, os red devils, que também contaram com Diogo Dalot no onze, triunfaram por 1-0 e regressaram aos triunfos na Premier League, à 11.ª jornada.

E num jogo equilibrado, em que o Fulham, com João Palhinha, até teve mais perto do golo, foi Bruno a decidir o encontro a favor do United, aos 90+1 minutos.

Com este resultado, o Manchester United sobe, à condição, ao sexto lugar da Premier League, com 18 pontos, enquanto o Fulham é 14.º, com 12 pontos.