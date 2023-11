O Manchester United voltou às vitórias, depois de duas derrotas em casa, batendo o Fulham, em Londres, com um golo de Bruno Fernandes no primeiro minuto do tempo de compensação.

No final do jogo, em declarações à DAZN, o internacional português foi perentório:

«Não é com um golo ou com exibições bem conseguidas que respondo. Tenho de responder é dentro do balneário, junto dos meus colegas. Eles sabem que posso ser ‘chato’, mas aceitam isso, sabem que é para tirar o melhor deles», afirmou.

Bruno Fernandes, de resto, não vê razões para mudar a forma de ser e de estar e explica porquê: «cheguei aqui, a ser capitão, da maneira que tenho vindo a ser, nunca mudei e acho que não devo mudar agora. Se foi isso que me fez ser capitão, é porque alguma coisa estava certa», concluiu.