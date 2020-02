Hugo Gatti, o guarda-redes que defendeu a baliza da Argentina no Mundial de 1966, é um conhecido crítico de Leo Messi e voltou a vincar a sua opinião sobre o craque do Barcelona. Para o homem que ficou conhecido com El Loco, não há comparação possível entre Messi e Maradona.

«Estive no Boca Juniors e na seleção com Maradona e Diego é melhor. Sem discussão. O Messi não o superou e, para além disso, o Diego apareceu em momentos grandes, em jogos importantes, o Messi não», começou por dizer Gatti.

O antigo guarda-redes, atualmente com 75 anos, falou sobre vários jogadores que, em sua opinião, foram superiores a Messi. «Comparado com os jogadores que vi e com os que joguei, Messi não existe. Pelé, Di Stéfano, Cruyff…Até Ronaldinho, no seu melhor momento, foi melhor que Messi», concluiu Hugo Gatti.



