Marco Reus despediu-se do Borussia Dortmund com uma festa tremenda e um gesto que está a dar que falar: o até aqui capitão do clube alemão ofereceu uma cerveja aos 81 mil adeptos presentes no Signal Iduna Park.

«Foi a última vez que estive em casa e queria aproveitar. Estou extremamente grato pelo carinho que as pessoas me demonstraram», disse Marco Reus após o jogo.

«Foi perfeito sentir a atmosfera da 'Muralha Amarela' e queria retribuir a todos este carinho com algo para eles. De certeza que no futuro virei visitá-los várias vezes.»

Segundo a Sky Alemanha, os adeptos presentes no estádio tinham uma cerveja à espera nos vários bares distribuídos pelo Signal Iduna Park, cerveja essa paga por Marco Reus.

Recorde-se que o jogador se despediu este sábado do Borussia Dortmund, após longos anos no clube, tendo marcado um golo e feito uma assistência no triunfo por 4-0 sobre o Darmstad.