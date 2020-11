O Everton recebe este sábado o Manchester United e, apesar de serem adversários em campo, os toffees deixaram uma mensagem especial no ecrã do estádio para um jogador dos Red Devils: Marcus Rashford.

«Obrigado por defenderes as nossas crianças que precisavam de uma voz, aqui em Merseyside e em todo o país», pode ler-se na mensagem, que se refere à campanha do jogador do Manchester United para ajudar a alimentar crianças carenciadas.