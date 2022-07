Lucas é um jovem que concretiza sonhos de desconhecidos e partilha as experiências na conta 'Lucas with Strangers', extremamente popular no Tiktok. Desta vez, cruzou-se com Mariana, uma adepta do FC Porto que tem neurofibromatose.

Mariana tem 15 anos e sonhava ser jogadora de futebol, «ou apenas jogar com o sobrinho». Lucas contactou o FC Porto e o clube azul e branco abriu as portas do Estádio do Dragão e contribuiu para um dia que ficará na memória da jovem Mariana.

«Demos-lhe o equipamento do FC Porto favorito dela, uma bola de futebol e uma cadeira de todas adaptada para jogar futebol. O Draco juntou-se a nós no relvado para jogar. Rapidamente a Mariana estava a marcar golos e a dominar bem a bola», explica Lucas, nas redes sociais.

A jovem gostava ainda de conhecer Sérgio Conceição. O treinador portista está com a equipa no Algarve, mas fez questão de deixar uma mensagem de força a Mariana, que não conteve as lágrimas. «Deus dá estes grandes desafios às grandes pessoas», atirou o técnico.

VEJA OS VÍDEOS: