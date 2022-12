José Gomes é o novo treinador do Marítimo, confirmou esta quarta-feira o clube madeirense.

O técnico de 52 anos sucede a João Henriques, ele que está de regresso ao emblema insular, onde já havia estado na época 2019/20.

José Gomes é o terceiro treinador do Marítimo esta temporada, depois de Vasco Seabra e o já citado João Henriques. O conjunto dos Barreiros está no 17.º e penúltimo classificado do campeonato, com seis pontos.