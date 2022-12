Com João Henriques de saída, o Marítimo está à procura de um treinador e a escolha poderá recair sobre José Gomes. O técnico de 52 anos está sem clube depois de ter deixado os espanhóis do Ponferradina em meados de novembro.



«As malas de um treinador têm de estar sempre feitas para o bem e para o mal. Mas sim, houve uma conversa, tudo indica que as coisas vão chegar a bom porto. Mas as coisas ainda não estão totalmente fechadas», referiu, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira.



José Gomes pode assim voltar ao emblema madeirense, onde já esteve 2019/20 antes de sair para o Almería.



Recorde-se que o Marítimo prepara-se para anunciar o terceiro treinador da temporada depois de Vasco Seabra e de João Henriques.