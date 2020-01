Marcos Acuña esteve ausente do treino do Sporting. O argentino falhou a sessão orientada por Silas devido a uma amigdalite, enquanto o compatriota Luciano Vietto fez tratamento e trabalho de recuperação no ginásio e no relvado.

O treinador do Sporting chamou ainda Diogo Almeida, guarda-redes de 17 anos.

O Sporting defronta o Marítimo na segunda-feira e Silas faz a antevisão ao encontro neste domingo, pelas 13 horas.