João Henriques, treinador do Marítimo, em declarações no final da derrota por 5-0 na Luz:

«Não há muita história. O Benfica ganhou, ganhou bem e criou as oportunidades para fazer o resultado que fez. Nós fomos uma equipa muito curta para poder ferir o Benfica, fomos duas ou três vezes à baliza do Benfica e isso é muito pouco. Fechou-se aqui um ciclo e vamos aproveitar agora a paragem para trabalhar as novas ideias e para recuperar os lesionados, porque quando cheguei ao Marítimo havia dez lesionados.

Estes jogos deram para conhecer o grupo e há uma enorme falta de confiança nos jogadores. Na primeira parte não quisemos ter a bola, fomos demasiado moles, fomos muito passivos. Não podemos vir ao Estádio da Luz e fazer cinco faltas. O Benfica fez 16 faltas. Portanto há muito trabalho para fazer. Vamos acreditar nestes jogadores e pedir aos adeptos que tenham confiança neste plantel. Parabéns ao Benfica, que está numa sequência muito boa.»