O Marítimo emitiu um comunicado, esta segunda-feira, a repudiar os comportamentos e atitudes racistas que marcaram o final do encontro entre a equipa B dos verde-rubros e o Câmara de Lobos, da Divisão de Honra Juvenis.

«Ontem [domingo], num jogo de Juvenis, o nosso atleta André Silva foi vítima de comportamentos abjetos que o Club Sport Marítimo denuncia e repudia. Comportamentos e atitudes racistas são totalmente inaceitáveis, independentemente do contexto. O Club Sport Marítimo tem a certeza de que episódios semelhantes não refletem o nobre espírito da instituição para a qual trabalha o cidadão que injuriou e tentou humilhar o André. No entanto, esperamos consequências exemplares para que o "nunca mais" não seja, somente, refrão que acompanha desgraças que pontuam o calendário da Humanidade», lê-se na nota dos maritimistas.

De acordo com o JM Madeira, o jogador de 15 anos, alvo de um elemento da equipa adversária, deixou o relvado em lágrimas e amparado pelos colegas.

O Câmara de Lobos também reagiu em comunicado para «tornar público que está a diligenciar no sentido de apurar os factos».

«O CSD Câmara de Lobos não pactua com quaisquer atos de indisciplina, seja de que género for e tudo fará para o apuramento de responsabilidades. (...) Em nome desse respeito que reclamamos, da mesma forma que as outras Instituições nos merecem, embora nos pareça tratar-se de ato isolado, não nos coibiremos de envidar todos os meios ao nosso alcance, no sentido de apurar a verdade e consequentes responsabilidades.»

Entretanto, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação instaurou um «processo de contraordenação para apuramento dos factos».