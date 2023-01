José Gomes pretende que o Marítimo esteja concentrada ao máximo diante do Estoril Praia, «para não haver surpresas».

«Temos de estar preparados, para o que de melhor eles conseguem e sabem fazer, e concentrados ao máximo até antes do apito inicial para não haver surpresas e estarmos fortes deste o início», explicou o técnico dos insulares, na antevisão ao embate da 17.ª ronda da Liga.

Na jornada transata, os madeirenses perderam pela primeira vez sob as ordens do novo técnico, diante do Vizela (3-0), quando o penúltimo classificado se encontrava num trajeto ascendente desde que o sucessor de João Henriques assumiu o cargo.

Quando questionado sobre como geria a pressão que os jogadores sentem na urgência em pontuar, falou na importância de «simplificar as coisas e dividir as tarefas de cada um e dizer o que podem controlar e o que conseguem fazer».

O técnico que representa o Marítimo pela segunda vez na sua carreira descreve o embate diante do Estoril Praia como um jogo muito difícil, frente a «uma equipa muitíssimo bem organizada, com bons jogadores, que tem uma proposta de jogo muito interessante e de muita qualidade».

«Há muito poucos jogadores que não passaram, mesmo que seja na formação, por um dos três grandes», destacou o treinador maritimista, lembrando ainda que Nelson Veríssimo «há muito pouco tempo foi treinador principal do Benfica».

Para a linha defensiva, José Gomes, volta a ter escassez no lote de opções, tendo em conta a lesão de Zainadine e a expulsão de Matheus Costa em Vizela.

Em resposta a uma possível atuação no mercado de inverno, José Gomes garantiu que o relatório médico sobre a situação do internacional moçambicano será determinante.

«Se o relatório do departamento médico em relação à situação do Zainadine for a mesma, a ideia é não contratarmos ninguém para defesa central. O que significa que o cenário otimista de que muito rapidamente ele vai estar a competir será o cenário real», adiantou.

O técnico admite que poderá recorrer a jogadores da equipa B para colmatar ausências, mas sublinhou que a situação na classificação não é favorável e que a «utilização tem de ser com muito cuidado para não os prejudicar».

No papel de anfitrião, o Marítimo que se encontra na 17.ª e penúltima posição, com 10 pontos, defronta o Estoril Praia, 13.º classificado, com 19, no domingo, às 15.30, para a 17.ª ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Manuel Mota da associação de Braga.