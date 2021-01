Os sub-23 do Estoril-Praia venceram esta sexta-feira o Marítimo, por 2-0, no Estádio de Machico, em jogo antecipado da sétima jorna da fase de campeão da Liga Revelação, reforçando a liderança com mais seis pontos que o segundo classificado, ainda que à condição.

Os golos da equipa da linha foram apontados por Douglas Aurélio e num autogolo de Dylan Collard, respetivamente aos 37 e 67 minutos de jogo.

No outro jogo do dia, houve empate a uma bola entre Famalicão e Belenenses SAD, em jogo relativo à segunda jornada. André Ricardo marcou para os famalicenses aos oito minutos, mas os visitantes empataram por Zidane Banjaqui, ao minuto 77.