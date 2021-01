Nuno Almeida vai arbitrar o Paços de Ferreira-Sporting de Braga de sábado, ao passo que, no mesmo dia, Fábio Veríssimo dirige o V. Guimarães-Farense e Gustavo Correia o Tondela-Boavista. No domingo, Vítor Ferreira é o árbitro do Nacional-Moreirense, Fábio Melo vai estar no Santa Clara-Famalicão e Artur Soares Dias no Gil-Vicente-Marítimo. Na segunda-feira, João Bento apita o Portimonense-Belenenses SAD.

A Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer, esta sexta-feira, os árbitros das restantes sete partidas da 14.ª jornada da I Liga, que arranca esta sexta-feira com o Sporting-Rio Ave (18h30) arbitrado por Hélder Malheiro e com o FC Porto-Benfica (21h00), que é dirigido por Luís Godinho.

Paços de Ferreira-Sp. Braga (sábado, 15h30)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Coimbra

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Luzia

V. Guimarães-Farense (sábado, 18h00)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nuno Manso

Tondela-Boavista (sábado, 20h30)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: João Bessa Silva

Nacional-Moreirense (domingo, 15h00)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Valdemar Maia e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Santa Clara-Famalicão (domingo, 17h30)

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: David Silva

VAR: Bruno Esteves

AVAR: José Luzia

Gil Vicente-Marítimo (domingo, 20h00)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins

Portimonense-Belenenses SAD (20h15)

Árbitro: João Bento

Assistentes: Paulo Brás e Carlos Covão

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva