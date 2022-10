Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, na conferência de imprensa após o empate diante do Arouca (1-1) em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«O desenrolar do jogo é fruto do contexto. O Marítimo fez uma boa entrada, com muitas coisas boas na primeira parte, muito fruto do trabalho dos jogadores. O golo que nós fizemos, a jogada toda em si, são coisas trabalhadas, bem como outras situações, como o golo anulado, coisas boas que eu sei que os jogadores ficam felizes por estarem a resultar em campo.

Depois há o momento do jogo, quando sofremos o golo antes de irmos para o intervalo. Pesa muito, e por mais que os jogadores trabalhem e queiram fazer as coisas bem, são seres humanos… Sentem que as coisas estavam a correr bem, estavam a ver o apoio que estava [no estádio estiveram pouco mais de 9 mil espetadores] e estavam prestes a ir para o intervalo descansar para regressar com a vantagem. Nós sabíamos que era isso que queríamos e tínhamos preparado as coisas dessa forma.

Mas erramos. Todos erram e os nossos erros têm sido fatais, pois têm sido logo penalizados com situações de golo ou muito evidentes. Foi mais uma, e temos de dar a cara e eu faço sempre isso.

Queríamos muito somar os três pontos, mas só conseguimos quebrar o estigma de perder em casa. Disse aos jogadores que passamos das derrotas para os empates, e que dos empates virão as vitórias e o processo vai ser natural. Falta apenas uma vitória para desbloquear muitas coisas.

Não podemos ser sempre infelizes. Não há equipas que passam épocas inteiras a serem infelizes nos jogos e nos últimos três fomos realmente infelizes. Umas vezes por erros nossos, outras vezes por erros alheios, e também por mérito do adversário nalgumas. Ansiedade há sempre, temos é que transformar a ansiedade má em ansiedade boa, numa competitividade que temos de ter sempre. Na próxima jornada há mais três pontos em disputa e nós vamos atrás deles.»