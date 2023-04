José Gomes declarou «guerra» na luta do Marítimo pela manutenção e revelou que o avançado Percy Liza foi afastado do plantel «por não estar exatamente no alinhamento desejado» pela estrutura.

«Estamos numa guerra e, para conseguir ganhá-la, temos de ter todas as nossas forças apontadas na mesma direção. Se, eventualmente, há uma força, elemento ou espingarda que não está exatamente no alinhamento que desejamos, tem de sair», explicou o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Arouca, relativo à 27.ª jornada da Liga.

O avançado peruano está agora a treinar com a equipa B, tal como já tinha acontecido com o extremo Léo Pereira, ao qual foi instaurado um processo disciplinar pelo clube.

«Ou temos toda a gente a apontar para o mesmo lado e a dar tudo aquilo que tem em prol do Marítimo, ou então prefiro ter menos, e se tiver que ir buscar mais dois, três, quatro ou cinco à equipa B ou Sub-23, prefiro do que ter gente que sei que pode dar mais e não está a dar», explicou José Gomes.

O treinador prosseguiu no mesmo tom bélico e diz que não vai «andar com paninhos quentes, porque o campeonato está a acabar e não há tempo para isso».

Quanto ao caso específico de Liza, o técnico garante que a decisão não é definitiva, mas voltou a dizer que prefere «jogadores que dão cem por cento, do que um que é mais forte, mas que às vezes só dá 20».

Depois da importante vitória sobre o Boavista (4-2), na ronda anterior, José Gomes admitiu que «queria alterar o mínimo possível» na equipa para o embate com o Arouca, mas uma alteração no eixo defensivo será inevitável devido ao castigo do central Moisés Mosquera, por acumulação de amarelos.

Para além da ausência do defesa colombiano, José Gomes admite mais alterações devido «a problemas de ordem clínica», mas não falou em nomes, porque «se o fizesse também estaria a partilhar com o adversário», lembrando, mais uma vez, que está em «guerra».

Mosquera está fora, mas regressa René Santos que cumpriu castigo na jornada passada, devendo, agora, retomar a parceria com Zainadine no eixo defensivo.

Quanto ao adversário, José Gomes referiu que «a posição em que se encontra na tabela classificativa não é fruto do acaso», mas sim por se tratar de «uma equipa muito bem orientada, organizada e com uma dinâmica muito interessante».

O treinador adiantou ainda que o Arouca «não está numa fase de relaxamento, mas sim numa clara luta por uma posição europeia». «É uma equipa que tem toda a legitimidade para pensar na Europa. Tem um jogo interior muito forte, mas também tem velocidade nos corredores. Vai ser um jogo difícil e compete-nos ter estudado e percebido qual é a dinâmica deles e anular aquilo em que são fortes», destacou ainda.

O Marítimo visita Arouca no próximo sábado e o início do jogo, que vai contar com arbitragem de Nuno Almeida, está marcado para as 15h30.