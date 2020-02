O treinador do Marítimo assumiu que o jogo de domingo com o Paços de Ferreira é importante para que os insulares ambicionem outros voos para a reta da Liga.

«Não será um jogo decisivo, porque o campeonato não está a terminar, mas é um jogo muito importante. É muito importante para as nossas aspirações e, se queremos ambicionar uma luta diferente no final do campeonato, é um jogo que temos de vencer», destacou José Gomes na antevisão ao jogo que se realiza no Funchal.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA

O técnico dos insulares disse esperar uma exibição consistente. «Um jogo completo de atitude competitiva e séria como tivemos no jogo com o Tondela, facilidade e dinâmica na forma como pedimos na profundidade e criámos perigo na baliza adversária através de movimentos de rotura, como tivemos contra o Boavista e o Santa Clara, transições defensivas fortes e circulação como tivemos noutros jogos. Tudo no mesmo jogo do princípio ao fim? Ainda não, portanto, como treinador, não estou satisfeito», comentou.

O Marítimo não vence há cinco jogos e neste período apontou apenas dois golos. Apesar do momento menos feliz, José Gomes saiu em defesa da equipa. «Os jogadores mereciam mais, para aquilo que têm trabalhado e mesmo para o que têm produzido em campo, mereciam mais golos e mais pontos pelo trabalho que têm desenvolvido», concluiu.