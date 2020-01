José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 1-0:

«Pela forma como o Sporting se entregou ao jogo e à sua dinâmica ofensiva, acaba por ser premiado justamente com os três pontos, porque procurou mais do que nós.

Apesar de estar satisfeito a trabalhar diariamente com estes jogadores - um grupo extraordinário, que dá sinais de uma evolução fantástica - não consigo aceitar, e disse-lhes no balneário, que independentemente da valia ofensiva do adversário, também temos de, ofensivamente, mostrar mais o que fazemos e a confiança que já demonstramos ter no nosso processo ofensivo. Demorámos muito a fazer isso: quando fizemos ainda conseguimos criar uma ou outra situação, mas acaba por ser pouco.

Eventualmente estarei enganado, e se assim for poderei pedir desculpas aos meus jogadores, mas visto de fora senti que estavam confortáveis com o 0-0 e satisfeitos. Esse não pode ser o meu Marítimo. Vamos trabalhar para abraçar os jogos com mais intensidade, para sermos mais agressivos ofensivamente. Estamos aquém do que temos de fazer ofensivamente. Fica a palavra da entrega que os meus jogadores tiveram, a tentar parar os jogadores do Sporting que, independentemente das ausências, tem jogadores de grande nível.

O Marítimo pode fazer mais e já o demonstrámos. Tem de haver um clique que não é fácil de mudar e que tem a ver com mentalidades. O Sporting é um clube grande, mas quando temos a bola podemos jogar e não se consegue perceber a qualidade que os jogadores do Sporting têm: se a bola estiver connosco, só pode mostrar o que valem nas tarefas defensivas.»