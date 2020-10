Lito Vidigal, treinador do Marítimo, em declarações aos jornalistas na sala de imprensa de Moreira de Cónegos:



«Entrámos bem, estivemos por cima. O jogo depois ficou equilibrado e depois há a expulsão injusta [de Jean Irmer]. O Moreirense acabou por se superiorizar, fez o 2-0 antes do intervalo e tirou-nos algumas possibilidades. Tivemos de ser muito organizados e fortes mentalmente. Ainda criámos algumas situações e foi pena termos feito o 2-1 já perto do fim.»



[sobre os protestos pelos quatro minutos de compensação]



«Parece-me curto, com as substituições e a quantidade de vezes que vi jogadores do Moreirense no chão. Deixámos o resultado em aberto até ao fim.»



[sobre a expulsão]



«Com 11 jogadores teríamos conseguido um resultado diferente. Apatia inicial? Não concordo. Na primeira vez que o Moreirense ataca, há um ressalto e sofremos o 1-0. Depois com a expulsão ficámos intranquilos. Ao intervalo disse que se marcássemos cedo ainda podíamos ter um resultado positivo. O tempo de compensação não foi justo, os jogadores do Moreirense ficaram no chão muitas vezes. Mesmo assim, reduzidos a dez, deixámos o jogo em aberto até ao fim e isso só pode ser positivo.»