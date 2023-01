O extremo António Zarzana, emprestado pelo Sevilha ao Marítimo até ao final da presente temporada, viu a ligação à equipa madeirense interrompida prematuramente, tendo sido oficializado esta sexta-feira no Numancia, da terceira divisão espanhola.

«O atacante de Jerez chega a Soria por empréstimo do Sevilha até ao final da temporada. António Zarzana chega [...] após um empréstimo de meio ano ao Club Sport Marítimo, da primeira divisão portuguesa», pode ler-se no comunicado publicado pelo clube espanhol.

Ao serviço dos verde rubros, o internacional sub-18 espanhol disputou seis partidas oficiais consecutivas, até ter deixado de ser opção desde o final de setembro.

No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa, entre eles António Zarzana.

Dos nomes que contavam na lista de dispensas, Joel Soñora, Miguel Sousa e Clésio Baúque já rescindiram contrato com os madeirenses, tendo Lucho Vega sido emprestado ao Sp, Covilhã, da II Liga.

Com o futuro ainda por definir estão Leo Andrade, Gonçalo Cardoso e Matous Trmal, o último cedido a título de empréstimo pelo Vitória de Guimarães, mas que ainda se encontra na Madeira.

Nesta janela de transferências, os leões da Almirante Reis também emprestaram Joel Tagueu ao Al-Hazm da segunda divisão saudita, um empréstimo que poderá passar a título definitivo «caso sejam cumpridos alguns objetivos desportivos», segundo fonte oficial dos insulares.