José Gomes, treinador do Marítimo, considera que a pressão é normal no futebol e garante o play-off de manutenção na Liga, diante do Estrela de Amadora, «não é nenhuma novidade» para a sua equipa, recordando a temporada que os madeirenses fizeram a fugir aos lugares de despromoção direta.

«Não sei [quem está mais pressionado]. Falando por nós é uma pressão constante que está presente mesmo antes de eu chegar, porque nunca saímos dos últimos lugares. Não há nenhuma novidade», adiantou José Gomes na antevisão à primeira mão do play-off, referindo que os madeirenses «estão preparados e já demonstraram capacidade para lidar com a pressão».

O histórico até é favorável ao Estrela, uma vez que, nos dois play-off disputados anteriormente, as equipas do segundo escalão, nomeadamente Arouca e Desportivo de Chaves, venceram os primodivisionários Rio Ave e Moreirense, respetivamente.

O treinador, de 52 anos, sublinhou que «apesar do número de derrotas, a equipa cresceu, apresentou um futebol muito ofensivo, com uma dinâmica extraordinária», recusando a ideia de que os insulares chegam ao play-off na sequência de um ciclo negativo, como as situações anteriores.

«Não fomos uma equipa que estava no meio da tabela e tivemos uma série de maus resultados que nos levou para a posição com que terminámos o campeonato, mas sim uma equipa que nunca saiu das últimas posições e que apresentou ao nível exibicional uma qualidade num crescendo», afirmou, enfatizando que a equipa «não está numa posição desconfortável de estar sujeita a uma pressão que nunca teve».

Quanto ao adversário de sábado, José Gomes fala numa «equipa muitíssimo bem organizada, que perdeu apenas três vezes no seu campeonato, demonstrando o excelente trabalho que o Sérgio [Vieira] fez ao longo de toda a época».

«O Estrela da Amadora assenta o seu jogo na organização defensiva e na procura do contra-ataque ou ataque rápido, munida de jogadores que interpretam muito bem esse método de ataque e temos de estar preparados para o anular», adiantou.

Além dos lesionados Stefano Beltrame e Pablo Moreno, o Marítimo também não poderá contar com René Santos e Fábio China, expulsos na última ronda da Liga, frente ao Estoril. José Gomes também viu um cartão vermelho no final do jogo e também não vai poder estar no banco no jogo da primeira mão.

«Fui efetivamente expulso por estar a falar com os meus jogadores e depois o que fiz após a expulsão foi feio de ver, mas estamos na situação em que estamos, tinha visto dois jogadores a serem impedidos de jogar o play-off por terem visto vermelho nesse jogo e estamos debaixo de uma grande tensão», revelou o técnico dos verde-rubros, adiantando que «devia haver uma procura de harmonizar mais a relação entre treinadores e árbitros para uma imagem melhor daquilo que é o nosso futebol»

O Marítimo joga a primeira mão, no sábado (20h00), na Reboleira, antes de receber a equipa da Amadora, no Estádio dos Barreiros, a 11 de junho (20h15).