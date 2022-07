O Marítimo venceu hoje diante da equipa B o segundo teste da pré-temporada, com um golo apontado por Bernardo Gomes, futebolista dos sub-23 chamado para trabalhar com a equipa principal nesta fase inicial.

O segundo teste da primeira etapa de preparação dos verde-rubros antes de rumarem, em 17 de julho, ao estágio em Lousada, decorreu no Estádio Municipal de Machico diante da equipa secundária maritimista, após um empate diante dos sub-23, por 2-2, no último sábado.

O particular desenrolou-se ao longo de três partes com a duração de 30 minutos cada, tendo o único tento da partida surgido nos instantes finais, pela cabeça do ainda júnior Bernardo Gomes, filho do antigo internacional Danny, que juntamente com o seu irmão gémeo, Francisco Gomes tem merecido a confiança do técnico Vasco Seabra na primeira fase dos trabalhos.

O ‘timoneiro’, natural de Paços de Ferreira, colocou à prova pela primeira vez Lucho Vega (ex-Estoril Praia) e João Afonso (ex-Gil Vicente), os dois últimos reforços oficializados pelos madeirenses.