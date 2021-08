Julio Velázquez, treinador do Marítimo, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril para 4.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo muito condicionado por dois lances concretos que deram os golos do adversário.

Estivemos bem sem bola na primeira parte mas ficámos muito condicionados pelo golo que sofremos. Um absurdo.

Fizemos coisas interessantes com bola, mas podíamos ser mais efetivos. Mas foi uma primeira parte interessante e ainda assim conseguimos empatar. Valorizo a entrega da equipa.

A segunda parte foi equilibrada, mas se o primeiro golo é absurdo multiplicamos o segundo por três.

Depois do golo faltou-nos critério. Quisemos, a intenção foi ótima, mas faltou-nos como fazer.

Em busca do empate deixámos espaços. Tentámos fazer tudo a nível de mudanças, mas não ocupámos bem os espaços.

Mas foi um jogo muito particular: para mim, o resultado é um bocadinho enganador. O Estoril ganha bem [aproveitou os erros], mas na globalidade o Marítimo fez coisas muito interessantes e boas. Mas, repito, ficou muito condicionado pelos momentos dos golos.

Aproveitaremos esse tempo para trabalhar como todas as equipas. Mas a evolução depende dos momentos, de estados de ânimo e de muitos fatores.

Estou orgulhoso da equipa, mas hoje estou chateado porque não podemos sofrer estes dois golos.

[O mercado está a fechar. Acredita que o plantel que tem permitirá ao Marítimo fazer uma época tranquila?]

«Os jogadores que tenho são os melhores do mundo. Tentarei sacar o melhor de cada um. Se vier alguém, a intenção é somar e fazer as coisas bem. Mas esse não é o meu foco. Tudo pode acontecer. Estou feliz com a minha equipa e com o grupo de jogadores.»