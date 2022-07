Vasco Seabra afirmou hoje que «é sempre importante começar contra o campeão nacional FC Porto, por se tratar de um teste muito forte».

O treinador do Marítimo abordou assim vai o sorteio, que ditou a estreia da equipa madeirense na 1.ª jornada da Liga no Estádio do Dragão frente ao detentor do título, no fim de semana de 7 de agosto.

«Vamos começar com um teste muito forte, que vai exigir de nós o máximo, por isso, é por aí que nos temos de preparar», sublinhou o técnico de 38 anos, em declarações prestadas aos órgãos de comunicação do clube, após o particular disputado diante da equipa B, que terminou com um triunfo por 1-0.

Apesar da muita vontade de começar a competir, Vasco Seabra admitiu que ainda é preciso tempo de preparação.

«Temos a pré-época para nos prepararmos no nosso limite, para quando chegar a competição estarmos no registo, capazes de lutar pelo jogo e colocarmos aquelas que são as nossas ideias e capacidades para criarmos dificuldades a qualquer adversário que nos apareça», assinalou o treinador dos verde-rubros, que encerraram hoje a segunda semana da pré-temporada.