O FC Porto continua a preparar a deslocação a Famalicão, agendada para o próximo domingo (18 horas), tendo treinado esta manhã no Olival, com uma baixa no plantel: Marko Grujic.

O médio realizou apenas treino condicionado e é nesta altura o único jogador entregue a departamento médico. De resto, todos os jogadores estão aptos e disponíveis para Sérgio Conceição.