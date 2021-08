O FC Porto e o Benfica foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por protestos dos adeptos contra o cartão do adepto.

No caso dos dragões, a multa de 510 euros surge na sequência de uma tarja exibida no topo norte do Estádio do Dragão na partida frente ao Belenenses, com a seguinte inscrição: «Que se f*** o cartão!»

A multa das águias também é de 510 euros, depois de os adeptos terem entoado o seguinte cântico no encontro frente ao Moreirense: «O meu registo é só um, metam o cartão no c*.»

O Benfica foi ainda multado em 1530 euros, pela utilização de um pote de fumo por parte dos adeptos.