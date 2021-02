André Villas-Boas apresentou a demissão do comando técnico do Marselha, anunciou o próprio esta terça-feira.

Em conferência de imprensa, o técnico revelou que não concorda com a política de transferências do clube e mostrou-se contra a contratação de Olivier Ntcham ao Celtic.

«Não foi uma decisão minha. Foi precisamente um jogador [Ntcham] que eu disse que não queria. Não sabia da contratação, só soube quando acordei e fui ao site do Marselha. Enviei a minha demissão e disse que não concordava com a política desportiva do clube. Não quero dinheiro, só quero ir embora», disse, citado pela imprensa francesa.

«Esta decisão não tem nada a ver com os incidentes do fim de semana [ataque dos adeptos ao centro de treinos do clube]. Tem a ver com política desportiva. Mesmo a saída do Radonjic [para o Hertha] só fui informado à noite», continuou.

Villas-Boas diz que, para já, ainda não recebeu qualquer resposta da direção: «Estou à espera de uma resposta da direção e, se não aceitarem, continuo. Não quero dinheiro, só quero ir embora. Isso é claro.»

[Em atualização]