[Como é que venceram de forma tão folgada quando se previa um jogo equilibrado?]

Acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. O ‘mister’ alertou-nos que tínhamos de entrar fortes e em cada remate que fizemos tivemos a felicidade de ser golo. E fomos consistentes ao longo do jogo.

Acho que isso foi a grande chave, sermos consistentes, tanto defensiva como ofensivamente.

[Para ti, como é que foi jogar em casa?]

É sempre especial jogar no Algarve. Nunca tinha jogado neste estádio, só tinha jogado uma vez, no ano passado, pelo Sporting, em Olhão, a minha cidade. É sempre especial ter a família toda cá, os amigos e as pessoas com que cresci.

[Foi uma surpresa encontrar uma Croácia tão débil defensivamente?]

Normalmente, não se dá muito mérito a quem ganha. Mas acho que há muito mérito nosso. Encontrámos os espaços.

No jogo passado [4-0 às Ilhas Faroé], a equipa adversária esteve muito lá atrás e tapou-nos os espaços. Somos muito fortes entrelinhas e neste jogo deu para ver isso.