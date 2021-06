Matteo Pessina foi chamado pelo selecionador italiano, Roberto Mancini, para render Stefano Sensi nos convocados para o Euro 2020.



O médio do Inter de Milão sofreu uma lesão muscular e não vai estar disponível para o torneio. Não obstante o prazo para comunicar as listas de convocados ter expirado no passado 1 de junho, as seleções podem pedir à UEFA para substituir um lesionado até à véspera do torneio.



Dessa forma, a «squadra azzurra» chamou o jogador da Atalanta.