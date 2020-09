Mauricio Pochettino foi um dos nomes falados para o banco do Benfica antes da oficialização do regresso de Jorge Jesus. O técnico argentino, que foi despedido do Tottenham, sendo sucedido por Mourinho, deu uma entrevista à Cadena Cope em que nega a maior parte dos clubes a que foi apontado, mas confirma que houve abordagem dos encarnados.

«O mundo do futebol é estranho. Não tenho empresário e então não sei quem colocou o meu nome em tantos clubes. Não me ofereci ao Barcelona, nem ao PSG, nem à Juventus, nem Inter, nem Newcastle», garantiu, acrescentando: «Houve uma chamada do Benfica e do Mónaco.»

Pochettino disse ainda que falou com José Mourinho desde que o técnico português assumiu o cargo no Tottenham e que ambos têm «uma boa relação».

«Para mim, Mourinho é um bom tipo. Sempre tivemos uma boa relação, correta. Não se pode falar de amizade porque a palavra encerra muitos valores que não chegámos a compartilhar, mas temos respeito e admiração mútua. Não posso dizer nada que não seja bom», acrescentou.