Após ter estado ausente das convocatórias do Irão devido a um desentendimento com o selecionador, Mehdi Taremi está de volta às opções de Dragan Skocic e vai falhar a receção do FC Porto ao Marítimo, a 30 de janeiro, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

A seleção iraniana vai defrontar o Iraque a 27 de janeiro e os Emirados Árabes Unidos no dia 1 do próximo mês, no duplo compromisso de apuramento para o Mundial do Qatar em 2022.

Recorde-se que além do avançado, também os colombianos Matheus Uribe e Luis Díaz vão estar ao serviço da seleção e são baixas para o jogo dos dragões com os madeirenses.