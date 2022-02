O futebolista uruguaio do Benfica, Darwin Núñez, bisou frente ao Santa Clara e reforçou a liderança da lista de melhores marcadores da Liga , agora com 18 golos, ao fim de 22 jornadas da.

O jogador de 22 anos tem agora mais quatro golos do que o colombiano Luis Díaz, que já não está no FC Porto, depois de consumada a transferência para o Liverpool no mercado de janeiro.

Quem também bisou no sábado foi Ricardo Horta, na vitória do Sp. Braga sobre o P. Ferreira, o que lhe permite subir ao pódio dos melhores marcadores, isolado com 13 golos. Mehdi Taremi também marcou nesta jornada e tem 12 golos.

Melhores marcadores (top-10):

18 golos:

Darwin Núñez (Benfica)

14 golos:

Luis Díaz (FC Porto)*

13 golos

Ricardo Horta (Sp. Braga)

12 golos

Mehdi Taremi (FC Porto)

11 golos:

Fran Navarro (Gil Vicente)

9 golos:

Óscar Estupiñán (V. Guimarães)

Paulinho (Sporting)

8 golos:

Simon Banza (Famalicão)

André Franco (Estoril)

Samuel Lino (Gil Vicente)

Musa (Boavista)

*já não está na Liga portuguesa