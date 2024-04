Rafa Mújica continua a aproveitar a «seca» de Simon Banza e Gyökeres para se aproximar da frente da lista dos melhores marcadores. O avançado espanhol fez um golo na vitória sobre o Boavista, atingiu os 19 golos e encurtou novamente a distância para a frente.

Nesta altura, Mújica está a dois golos de Banza e a três golos de Gyökeres, quando ainda faltam jogar cinco jornadas, pelo que está tudo em aberto na frente entre estes três goleadores na luta pelo prémio de melhor marcador da Liga.

Mais atrás, o destaque vai para Jhonder Cádiz, do Famalicão, que bisou no Estádio do Dragão e igualou Hector Hernández no quarto posto, ambos com 14 golos. O avançado do Desp. Chaves, no entanto, ainda joga esta segunda-feira.

LISTA DOS MELHORES MARCADORES

22 GOLOS

Viktor Gyökeres (Sporting)

21 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

19 GOLOS

Rafa Mújica (Arouca)

14 GOLOS

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

13 GOLOS

Cádiz (Famalicão)

Samuel Essende (Vizela)

12 GOLOS

Cristo González (Arouca)

Rafa Silva (Benfica)

Paulinho (Sporting)

11 GOLOS

Evanilson (FC Porto)

Jota Silva (V. Guimarães)

10 GOLOS

André Silva (V. Guimarães)

Bruno Duarte (Farense)