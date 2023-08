O mês de agosto ainda agora começou, mas o mercado de transferências já aquece!

Gonçalo Ramos é o nome em destaque na imprensa desportiva esta quinta-feira. Os jornais franceses escrevem que o avançado do Benfica está muito perto de rumar ao Paris Saint-Germain e as negociações podem avançar rapidamente nas próximas horas.

O internacional português, que não é consensual no clube parisiense, deverá render 80 milhões de euros (já com objetivos) e tem acordo para um contrato de cinco anos.

Outro jogador luso em destaque é João Cancelo. Prestes a receber 50 milhões de euros pela venda de Ousmane Dembélé ao PSG, o Barcelona vai aplicar parte dessa verba no lateral-direito do Manchester City.

Fabrizio Romano dá conta de um entendimento entre o Barça e Cancelo, faltando apenas os dois clubes chegarem a acordo para uma transferência a título definitivo ou de empréstimo.

Em Itália, Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense que foi alvo do Benfica neste mercado, é associado ao Inter de Milão, enquanto José Mourinho está prestes a receber uma jóia do Santos.

