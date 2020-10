O Benfica anunciou a contratação de Todibo por empréstimo do Barcelona, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Numa nota divulgada no site oficial, o clube da Luz informa que a cedência do defesa é válida até 2021, sem especificar se há opção de compra. O Barça revela que as águias pagam dois milhões de euros pelo empréstimo e ficam com opção de compra de 20 milhões. A nota emitida pelo clube espanhol diz que o contrato de Todibo será até 2022, mas fonte do Benfica confirmou ao Maisfutebol que se tratou de um erro dos blaugrana.

Se no final da próxima época a SAD encarnada avançar para a contratação, estes dois milhões serão descontados nos 20 milhões contratualizados inicialmente.



O internacional francês de sub-20 é aguardado esta terça-feira em Lisboa para dar cumprimento às formalidades necessárias para se proceder à conclusão do negócio.



Todibo, de 20 anos, concluiu a formação no Toulouse e foi recrutado pelo Barcelona em janeiro de 2019. Após cinco jogos na equipa principal dos blaugranas, o jovem jogador foi cedido ao Schalke 04.

[artigo atualizado]