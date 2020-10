Jean Clair Todibo vai ser reforço do Benfica. O central francês, de 20 anos, está praticamente fechado com a SAD encarnada, estando nesta altura a serem ultimados os derradeiros pormenores.

A notícia foi avançada por Rui Pedro Braz, comentador de desporto da TVI, e foi confirmada pelo Maisfutebol: o central chega por empréstimo do Barcelona, com opção de compra de 20 milhões de euros. O Benfica paga dois milhões de euros pelo empréstimo, mas se no final da próxima época a SAD encarnada avançar para a contratação, estes dois milhões serão descontados nos 20 milhões contratualizados inicialmente.

Fica assim encontrado o central que Jorge Jesus ainda desejava, ele que neste domingo, no final da vitória sobre o Farense, voltou a referir ser necessário reforçar o centro da defesa. O Benfica tentou durante muito tempo Ruben Semedo, mais tarde virou-se para Lucas Veríssimo, mas acabou por contratar Todibo.

Refira-se que Todibo é um internacional francês sub-20, que foi formado no Toulouse. O clube francês transferiu o promissor defesa central para o Barcelona em 2018, na equipa catalã o jogador realizou apenas cinco jogos e não segunda parte da época passada foi emprestado ao Schalke 04, da Alemanha.

Nesta altura estava no Barcelona, mas não entrava nas contas de Ronald Koeman.