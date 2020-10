O Famalicão oficializou a contratação de Dyego Sousa.



Ao mesmo tempo, o Benfica informou que terminou o empréstimo do internacional português junto dos chineses do Shenzhen FC. Assim, o avançado parte para o plantel de João Pedro Sousa.



Com mais de 120 jogos na Liga, o jogador de 31 anos conta com passagens por Marítimo e Sp. Braga, além de ter representando Leixões, Portimonense e Tondela.