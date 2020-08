O Sporting oficializou a contratação de Nuno Santos, tal como o Maisfutebol tinha adiantado em tempo oportuno.



Conforme como o nosso jornal escreveu, o extremo deixou o Rio Ave e assinou por cinco épocas com o emblema leonino. O jogador de 25 anos fica seguro com uma cláusula de 60 milhões de euros.



Com formação iniciada no clube da terra, o Trofense, Nuno Santos rumou depois ao FC Porto, onde fez grande parte do percurso nas camadas jovens, que culminou com um ano nos juniores do Rio Ave e outro no Benfica. Nos encarnados, passou depois pela equipa B e participou em dois jogos pelo plantel principal em 2015/2016, antes de ser cedido ao V. Setúbal em 2016/2017, clube que antecedeu a sua ida para o Rio Ave.

«Tenho um orgulho enorme em representar o Sporting. A vontade foi minha. Venho para aqui para ser mais um Leão a ajudar e para orgulhar a família Sportinguista. (...) Desde o início que queria vir para o Sporting. Vou ajudar o Clube e a equipa a ganhar todos os jogos», referiu o internacional de sub-21 português aos meios de comunicação do clube.



Em sentido contrário, Dala e Geraldes mudam-se para Vila do Conde.



Além de Nuno Santos, o Sporting já garantira as contratações de Antunes, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Feddal e Adán.