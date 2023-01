O futebolista espanhol Pedro Porro, de saída do Sporting a caminho do Tottenham, referiu na noite desta segunda-feira que não se recusou a treinar e que foi o próprio a pedir para não fazê-lo, num dia em que decorriam negociações entre leões e londrinos para a transferência.

«Não [ndr: recusei treinar]. Só pedi. Como estavam a negociar, só pedi. A minha cabeça não estava bem, mas o Sporting também percebeu muito bem e estou agradecido», referiu, em declarações aos jornalistas, no Aeroporto de Lisboa.

«Estou muito contente com este passo, mas também vou deixar um clube que me deu tudo. Estou muito agradecido e espero que lhes corra tudo bem», começara por dizer.

«Deixo muitos amigos aqui, acho que também já sabem que, desde que cheguei, estou-lhes muito agradecido. Agora, tenho de seguir a minha vida, perseguir o meu sonho e espero que corra tudo pelo melhor», prosseguiu.

O lateral-direito, que fez o último jogo pelo Sporting no sábado, na final da Taça da Liga, disse já ter falado com o treinador Ruben Amorim entretanto, mas «não» com o futuro técnico, Antonio Conte.

Nas últimas declarações no Aeroporto, antes da partida para Inglaterra, o espanhol reforçou estar «muito agradecido» aos leões e disse não saber o que atrasou a transferência. «São coisas de negociações», completou.