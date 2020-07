Mario Mandzukic anunciou neste domingo a saída do Al Duhail, emblema do Qatar onde foi treinado pelo português Rui Faria. Mandzukic fez dez jogos e dois golos pelo emblema asiático, depois de sair da Juventus no final de 2019.

Aos 34 anos, o internacional croata passa a ser um jogador livre. O ponta-de-lança brilhou no Euro2012 e foi contratado pelo Bayern Munique ao Wolfsburgo, passando depois pelo Atlético Madrid e pela Juventus.



Finalista do Campeonato do Mundo de 2018, Mandzukic marcou um golo na própria baliza e outro na baliza de França durante o jogo decisivo da competição, que terminou com um triunfo dos gauleses por 4-2.